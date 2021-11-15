Москва, , 22:37 — REGNUM 22-летний центральный защитник московского ЦСКА и сборной Словении по футболу Яка Бийол попал в сферу интересов турецкого «Галатасарая». Издание Fanatik сообщает, что трансфер может состояться уже в зимнее трансферное окно для замены Маркао, который в ближайшее время покинет турецкий клуб из-за конфликта с партнерами.

ФК ЦСКА

В текущем сезоне Яка Бийол сыграл во всех четырнадцати матчах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Бийол перешел в ЦСКА 1 июля 2018 года из «Рудара» за 400 тысяч евро. На данный момент трансферная стоимость словенского футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 2,5 миллиона евро.