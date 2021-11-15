Вашингтон, , 22:36 — REGNUM Xbox запустила бесплатный многопользовательский компонент игры Halo Infinite. Об этом компания сообщила 15 ноября в рамках трансляции в честь празднования 20-летия своей оригинальной консоли.

Halo Infinite 343 Industries

Отметим, что компания сделала это на 24 дня раньше запланированного срока, в 20-летнюю годовщину релиза игры Halo: Combat Evolved. Таким образом, подтвердилась информация о релизе мультиплеера Halo Infinite, которую ранее сообщили инсайдеры. На момент написания этой новости в игру играли более 71 тыс. человек.

Напомним, релиз одиночной кампании Halo Infinite состоится 8 декабря 2021 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что во время праздничного стрима Xbox показала тизер-трейлер сериала на основе франшизы Halo, который, как ожидается, выйдет в онлайн-кинотеатре Paramount Plus в начале 2022 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В тизере сериала по играм Halo показали главного героя Мастера Чифа