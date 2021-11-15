Ханты-Мансийск, , 22:32 — REGNUM В Ханты-Мансийске несовершеннолетняя за распространение наркотиков отправилась в воспитательную колонию. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

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Следствием и судом установлено, что 17-летняя жительница Ханты-Мансийска с марта по июль 2021 года приобрела через интернет синтетическое наркотическое средство общей массой не менее 19 грамм для дальнейшего сбыта. Девочка была задержана во время закладки с наркотиками. При личном досмотре у подсудимой обнаружено и изъято 18 свёртков, в тайниках обнаружено ещё два свёртка с наркотиками.

Девочка признана виновной в совершении преступления по ч. 3 ст. 30 п."г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств»). С учётом раскаяния, подсудимой назначено наказание в виде четырёх лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Приговор вступил в законную силу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в В Калужской области летом 2021 года 17-летний подросток приговорён судом к двум годам лишения свободы в воспитательной колонии за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере.

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