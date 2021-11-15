Йошкар-Ола, 15 ноября, 2021, 22:32 — ИА Регнум. В Марий Эл бывшего заместителя начальника отдела — начальника полиции МО МВД России «Советский» суд признал виновным в преступлении по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Пресс-служба СУ СКР по Марий Эл Отдел полиции в поселке Советский

Установлено, что в июне текущего года бывший правоохранитель в отделе полиции поселка Советский в ходе разбирательств с доставленным в отдел гражданином избил его руками и ногами.

«По результатам служебной проверки МВД по Республике Марий Эл обвиняемый уволен с занимаемой должности», — отметили в пресс-службе.

Приговором суда бывшему полицейскому назначено три года лишения свободы в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ибресинском районе Чувашии передано в суд уголовное дело в отношении бывшего сотрудника полиции, которого обвинили в совершении «пьяной» аварии в День знаний. Правоохранители установили, что обвиняемый при исполнении должностных обязанностей на служебном автомобиле UAZ Patriot выехал на обочину, примыкающую к части дороги для встречного движения, и наехал на пешехода, прижав его к припаркованной фуре.

По версии следствия, обвиняемый на момент происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения, а потерпевший получил тяжёлую травму.

Читайте также: Экс-полицейского в Чувашии обвинили в «пьяном» ДТП