Брюссель, , 22:33 — REGNUM Ситуация с мигрантами находится в руках белорусского руководства, ЕС не будет брать их к себе, сообщил 15 ноября журналистам верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Welcome. Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Боррель «ЕС не сможет впустить никого из них. Но они не должны умирать в лесу».

Глава европейской дипломатии пояснил, в чём видит выход из кризиса: в том, чтобы Минск разрешил доступ к мигрантам из ЕС — для предоставления им гуманитарной помощи и для их репатриации.

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