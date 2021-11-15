Сеул, 15 ноября, 2021, 22:29 — ИА Регнум. Участник и солист корейской поп-группы GOT7 Марк Туан рассказал о том, что является кумиром K-pop индустрии. Об этом информирует NME.

(сс) Eric Nopanen Музыка

В недавнем интервью Teen Vogue тайваньско-американский певец рассказал о своем последнем сольном релизе, сингле «Last Breath», и рассказал о своем времени в качестве кумира K-pop и о том, что он хотел бы, чтобы поклонники знали о жизни в музыкальной индустрии. «Я уверен, что некоторые фанаты представляют, что это тяжело быть кумиром. Мы переживаем достаточно много стресса и эмоций из-за нашей деятельности, но мы просто люди», — поделился Туан. «В конце концов, мы тоже совершаем ошибки».

На прошлой неделе участник GOT7 представил новый сольный сингл под названием «Last Breath». Проект ознаменовал первый официальный сольный релиз Туана после сотрудничества с певицей Bibi для саундтрека Marvel «Шан-Чи и легенда о десяти кольцах» в сентябре.