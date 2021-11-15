Приштина, , 22:33 — REGNUM Президент США Джозеф Байден 15 ноября отправил президенту Косово Вьосе Османи приглашение на Саммит по демократии.

Глава Косово Вьоса Османи с мужем Vetevendosje.org

Албанское новостное агентство Telegrafi приводит текст пригласительного письма:

Уважаемая госпожа Президент,

… Мы знаем и ценим ваше партнерство в работе по построению демократии и общества, в котором соблюдаются права человека и все граждане имеют возможность добиться процветания. В момент важных вызовов и больших возможностей — самое важное важно, чтобы демократии засвидетельствовали, что мы мужем предложить изменения, которые удовлетворят нужды наших граждан, и работать с глобальными вызовами.

Поэтому я рад пригласить вас принять участие в виртуальном Саммите по демократии 9−10 декабря 2021 года. Я приглашаю граждан государств и правительств, других правительственных лидеров, а также представителей бизнеса и неправительственных организаций присоединиться ко мне, чтобы предпринять шаги, которые укрепят демократию и выступить против авторитаризма, бороться с коррупцией и способствовать соблюдению прав человека. С нетерпением жду возможности поделиться с вами дополнительными деталями в ближайшее время и выслушать ваши идеи о том, как мы можем взрастить демократический, равноправный, всеобъемлющий и устойчивый мир.

Как страна, которая постоянно пытается создать справедливое и равноправное общество, США предпримут одну из таких попыток на Саммите по демократии в духе взаимного обучения.

Вместе, мы начнем необходимую работу по формированию процветающего и мирного будущего, построенного на уважении к правам и устремлениям всех людей. С нетерпением жду момента поприветствовать вас и объединиться в этом стремлении.

Напомним, в 2021 году Саммит по демократии пройдет в удаленном режиме из-за пандемии. Вторая, очная встреча, запланирована на 2022 год.

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