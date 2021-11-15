Лондон, , 22:22 — REGNUM 32-летний защитник лондонского «Челси» и сборной Испании по футболу Сесар Аспиликуэта может следующим летом перейти в каталонскую «Барселону» на правах свободного агента. Об этом 15 ноября сообщило издание ESPN в своем Twitter-аккаунте.

Ранее «Барселона» объявила о заключении с 38-летним Дани Алвесом контрактного соглашения до конца июня 2022 года.

Сесар Аспиликуэта перешел в «Челси» 24 августа 2012 года из «Марсели» за 8,8 миллиона евро. Текущая стоимость испанского защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 13 миллионов евро.

В текущем сезоне Сесар Аспиликуэта принял участие в двенадцати матчах за «пенсионеров» во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами.