Ижевск, , 22:21 — REGNUM В Удмуртии по итогам 10 месяцев текущего года число зарегистрированных преступлений снизилось на 4,2%, с 23 835 до 22 837 преступных деяний. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Преступление Pixabay.com

Максимальное снижение уровня преступности наблюдается в Вавожском районе республики — на 24,5%, в Балезинском районе показатель снизился на 16,8%, в Граховском — на 14,3%, в Киясовском — на 13,8%. В Ижевске наиболее значительное снижение числа преступлений отмечено в Индустриальном районе — на 13,9%, в Ленинском — на 8,8%.

Однако число тяжких и особо тяжких преступлений выросло на 4,4% — до 7053 единиц, число особо тяжких преступлений выросло на 3,2% и составило 1272 деяния. На 2,3% выросло количество преступлений, совершенных на бытовой почве.

При этом наблюдается значительное снижение числа хулиганств — на 57,4%, грабежей — на 29,7%, убийств — на 21,6%, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — на 19,4%, мошенничеств — на 15,7%, нарушения правил дорожного движения, повлекших по неосторожности смерть человека — на 8,2%.

Также наблюдается рост показателя раскрываемости преступлений с 51,1% до 54,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2020 года число зарегистрированных преступлений в Удмуртии выросло на 3,8% по сравнению с показателем предыдущего года — 27 060 до 28 075 деяний. В четырех районах региона преступность снизилась: на 15,7% — в Каракулинском районе, на 14,5% — в Красногорском, на 14,3% — в Кизнерском, на 12,3% — в Алнашском.

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