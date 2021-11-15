Киев, 15 ноября, 2021, 22:21 — ИА Регнум. Франции и Германии надо готовиться к «военному сценарию» на Украине, так как в случае «российской агрессии» у них не будет времени на такую подготовку, заявил 15 ноября в Брюсселе глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Об этом украинский внешнеполитический деятель заявил по итогам встречи с министрами иностранных дел Германии и Франции.

Ранее Кулеба заявил, что договорился со своими коллегами из Франции и ФРГ о необходимости «демотивировать» Россию от агрессии.

«Мне было важно увидеть, что наши партнеры, Германия и Франция, очень четко понимают, кто, что делает, что именно Россия эскалирует ситуацию в разных сферах… Если Россия начнет действовать, у вас просто физически не будет времени на координацию, на прохождение всех бюрократических процедур, на согласование решений. Поэтому, пожалуйста, проведите подготовительную работу сейчас… Потому что если военный сценарий заработает, то времени просто не будет. Но мы все сейчас сосредоточены на политическом урегулировании процесса», — заявил Кулеба журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, Киев и Госдеп США делают заявления об «агрессивном сосредоточении российских войск» у границ Украины, при этом представители Пентагона не видят там какой-либо опасности.