Таранто, Италия, , 22:19 — REGNUM Кампания по привлечению инвесторов в итальянский Таранто идет успешно, сообщил представители местной администрации в понедельник, 15 ноября.

Италия

Ранее они анонсировали акцию «Дом за один евро» — инвестор может получить здание в центре города практически бесплатно, если обязуется привести его в нормальное состояние и стимулировать развитие города и приток туристов.

На все выставленные объекты есть претенденты, в том числе из США и Бразилии, сообщили в администрации.