Вашингтон, , 22:18 — REGNUM В рамках трансляции, посвящённой празднованию 20-летия Xbox компания показала тизер-трейлер будущего сериала на основе франшизы Halo. Стрим прошёл 15 ноября на YouTube-канале Xbox On.

Halo Infinite 343 Industries

В коротком ролике зрители могут видеть спину и затылок Мастера Чифа, его номер на броне, а также перчатки и шлем. В какой-то момент Спартанца 117 приветствует искусственный интеллект Кортана.

Напомним, производством этого шоу занимается онлайн-кинотеатр Paramount Plus. Ожидается, что премьера сериала Halo состоится в начале 2022 года.

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