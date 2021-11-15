Москва, 15 ноября, 2021, 22:18 — ИА Регнум. Ситуация в Нагорном Карабахе стала одной из тем телефонных переговоров российского и французского президентов Владимира Путина и Эммануэля Макрона 15 ноября, сообщили в пресс-службе Кремля.

Министерство обороны России Российские миротворцы в Нагорном Карабахе

«Россия, как отметил Владимир Путин, будет и далее предпринимать шаги, способствующие стабилизации обстановки и последовательной реализации достигнутых при российском посредничестве трёхсторонних договорённостей», — сообщили в пресс-службе Кремля.

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Как отмечают в Ереване, благодаря Москве конфликт в Нагорном Карабахе удалось год назад уладить. Однако отношения Еревана и Баку остаются напряжёнными, как и обстановка в Нагорном Карабахе.