Триест, Италия, , 22:16 — REGNUM Власти Италии больше не могут «заставлять привитых граждан платить новыми ограничениями» за действия тех, кто не прививается, заявил в понедельник, 15 ноября, губернатор провинции Фриули Венеция Джулия (Триест) Массимилиано Федрига.

Вакцинация от коронавируса в Италии Russian.news.cn

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Вакцинированные, привившись, ответственно защищают себя и других граждан, подчеркнул губернатор. Какие именно меры воздействия, с его точки зрения, следует применять в отношении тех, кто не прививается, Федрига не уточнил.

По данным на 15 ноября, в Италии умерли 132 819 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 44 (днем ранее — на 36). Число подтвержденных носителей выросло на 5144 (днем ранее — на 7569). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 4 865 260 — более 8% населения страны. В настоящее время заражены 120 875 человек (на 1645 больше, чем днем ранее). Первую и повторную прививку сделали более 45 миллионов человек — 75,49% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. В августе—сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно.