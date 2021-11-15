Милан, Италия, 15 ноября, 2021, 22:13 — ИА Регнум. 24-летний опорный полузащитник «Милана» и сборной Кот-д'Ивуара по футболу Франк Кессье следующим летом может покинуть итальянский клуб на правах свободного агента. Соглашение ивуарийца с «россонери» рассчитано до 30 июня 2022 года. 15 ноября издание AS сообщило, что «Пари Сен-Жермен» и туринский «Ювентус» готовы предложить Кессье подписать досрочный контракт.

(сс) Maarten Van Damme ФК Милан

Кессье выступает за «Милан» с 1 июля 2017 года после ухода из «Аталанты». За два года аренды «Милан» заплатил клубу из «Бергамо» 8 миллионов евро. В июле 2019 года «россонери» активировали опцию выкупа контракта Кессье за 24 миллиона евро. На данный момент стоимость опорного полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 55 миллионов евро.

В текущем сезоне Франк Кессье принял участие в девяти матчах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами в ворота «Ромы» и «Вероны». Кессье является штатным исполнителем пенальти в составе миланского клуба.