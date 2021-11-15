Неаполь, Италия, 15 ноября, 2021, 22:08 — ИА Регнум. 15 ноября итальянская газета La Gazzetta dello Sport сообщила, что 22-летний центральный полузащитник «Наполи» и национальной сборной Северной Македонии по футболу Элиф Эльмас привлек внимание мадридского «Реала» и каталонской «Барселоны».

Www.fenerbahce.org Эльийф Эльмас

Ранее Эльмас уже работал с главным тренером «сливочных» Карло Анчелотти в итальянском клубе.

В текущем сезоне у Эльмаса на счету два гола и две результативными передачи в шестнадцати матчах за неаполитанский клуб во всех турнирах.

Эльмас перешел в «Наполи» 24 июля 2019 года из турецкого клуб «Фенербахче». Итальянский клуб заплатил «Фенербахче» 16,1 миллиона евро за трансфер македонского футболиста.