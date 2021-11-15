Москва, 15 ноября, 2021, 22:08 — ИА Регнум. Улучшения ситуации вокруг Донбасса нет. К такому общему выводу пришли 15 ноября в ходе телефонного разговора российский и французский президенты Владимир Путин и Эммануэль Макрон, сообщили в пресс-службе Кремля.

President.gov.ua Владимир Зеленский

Выразив неудовлетворение по поводу того, что вопрос Донбасса буксует, участники беседы признали, «что ситуация вокруг Донбасса даже ухудшается».

«В данном контексте Владимир Путин обратил внимание на провокационный характер проводимых США и рядом их союзников масштабных учений в Чёрном море, что повышает напряжённость в отношениях между Россией и НАТО», — говорится в сообщении.

Москва отмечает, что украинские власти не отказываются от своей деструктивной политики, нацеленной на срыв Минских договорённостей. Доказательством тому служит обстрел Донбасса со стороны ВСУ с использованием ударных беспилотников.