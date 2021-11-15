Москва, 15 ноября, 2021, 22:03 — ИА Регнум. Новая российская зенитно-ракетная система (ЗРС) С-550 имеют несколько отличий от предыдущих систем ПВО и ПРО, сообщил 15 ноября журналистам глава «Ростеха» Сергей Чемезов на международном авиасалоне Dubai Airshow.

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По его словам, главные отличия С-550 состоят в «дальности ракеты с возможностью перехвата любых целей» и большей дальности обнаружения. Чемезов отметил, что работа над новыми системами ПВО и ПРО ведётся непрерывно.

«Это работа, которая никогда не останавливается и будет дальше вестись, с тем чтобы увеличить и дальность обнаружения, и дальность ракеты с возможностью перехвата любых целей. Вот на это и направлены работы по С-550. За рубежом на экспорт мы пока ее не презентовали», — рассказал Чемезов.

Как сообщало ИА REGNUM, первая система С-550 будет поставлена на вооружение в ВС России до 2025 года. По некоторым данным, первый образец С-550 уже существует.

Напомним, предыдущая система ПВО/ПРО С-500, начинающая поступать на вооружение, способна уничтожать не только аэродинамические объекты, но и низкоорбитальные спутники.