Вашингтон, , 22:03 — REGNUM В рамках празднования 20-летия Xbox компания объявила о расширении программы обратной совместимости видеоигр. Об этом игровое подразделение Microsoft сообщило 15 ноября в рамках праздничной онлайн-трансляции.

Xbox Series X Иван Шилов ©ИА REGNUM

Глава программы Пегги Ло рассказала, что постоянные просьбы геймеров побудили команду проекта выйти на контакт с рядом разработчиков, что позволило сохранить «тысячи игр с более, чем четырёх поколений Xbox». Всего в библиотеку обратной совместимости Xbox добавлены ещё 76 проектов, в числе которых Max Payne, Skate 2, Dead or Alive Ultimate, Star Wars Jedi Knight II, F.E.A.R., Manhunt, Mortal Kombat, Warlords и другие.

Отмечается, что все они будут поддерживать функцию Auto HDR на консолях Xbox Series X/S, кроме того, во всех можно будет установить повышенное разрешение: на Xbox One X и Xbox Series X можно будет увеличить в четыре раза разрешение в играх для оригинальной Xbox, в три раза — на Xbox Series S, и в два раза — на Xbox One S и Xbox One.

Напомним, в июне 2019 года Microsoft заявила, что не планирует далее расширять каталог обратной совместимости Xbox и добавлять в него игры, которые вышли на Xbox или Xbox 360. На тот момент в этом каталоге присутствовало около 600 игр.

