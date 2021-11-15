Сплит, Хорватия, 15 ноября 2021, 22:03 — REGNUM Бывший защитник и капитан московского «Локомотива», а ныне тренер сборной Хорватии по футболу Ведран Чорлука прокомментировал победу сборной Хорватии над сборной России (1:0) в матче заключительного 10-го тура отборочного турнира к чемпионату мира 2022: «Я с уверенностью говорил о победе перед матчем, так как хотим — не хотим, если мы сравниваем две эти команды, то наши игроки просто лучше, чем в России. Это не неуважение к сопернику, это просто правда. Ожидаю, что сборная России через стыковые матчи пройдет в финальную стадию чемпионата мира. Здесь очень много моих друзей».

Вадран Чорлука (2013 год)
Вадран Чорлука (2013 год)
Fanny Schertzer

По итогам десяти туров сборная России, набрав 22 очка после десяти туров, занимает вторую позицию в турнирной таблице группы H. Сборная Хорватии с 23-мя очками расположилась строчкой выше.

Ведран Чорлука входит в тренерский штаб сборной Хорватии с 4 мая 2021 года. В период с июня по июль хорват входил в штаб главного тренера «железнодорожников» Марко Николича, однако по личным причинам принял решение покинуть московский клуб.