Сплит, Хорватия, 15 ноября, 2021, 22:03 — ИА Регнум. Бывший защитник и капитан московского «Локомотива», а ныне тренер сборной Хорватии по футболу Ведран Чорлука прокомментировал победу сборной Хорватии над сборной России (1:0) в матче заключительного 10-го тура отборочного турнира к чемпионату мира 2022: «Я с уверенностью говорил о победе перед матчем, так как хотим — не хотим, если мы сравниваем две эти команды, то наши игроки просто лучше, чем в России. Это не неуважение к сопернику, это просто правда. Ожидаю, что сборная России через стыковые матчи пройдет в финальную стадию чемпионата мира. Здесь очень много моих друзей».

Fanny Schertzer Вадран Чорлука (2013 год)

По итогам десяти туров сборная России, набрав 22 очка после десяти туров, занимает вторую позицию в турнирной таблице группы H. Сборная Хорватии с 23-мя очками расположилась строчкой выше.

Ведран Чорлука входит в тренерский штаб сборной Хорватии с 4 мая 2021 года. В период с июня по июль хорват входил в штаб главного тренера «железнодорожников» Марко Николича, однако по личным причинам принял решение покинуть московский клуб.