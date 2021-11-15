Ижевск, , 21:57 — REGNUM В Удмуртии ближайшая ночь будет достаточно холодной, температура воздуха опустится до — 8… — 13 °C. В дневные часы 16 ноября температура будет колебаться в диапазоне — 3… — 8 °C. На характер погоды в республике будет влиять гребень антициклона, потоки воздуха продолжат поступать с северных и северо-западных регионов страны, сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра.

Мороз Anyt_Havaub

Днем во вторник пройдет небольшой снег. В ночь на 17 ноября снег сохранится, температура воздуха составит — 6… — 11 °C, днем потеплеет до 0… — 5 °C.

Однако в ночь на 18 ноября в республике резко похолодает до — 14… — 19 °C. Осадков не ожидается. В светлое время суток пройдет небольшой снег, температура воздуха поднимется до — 2… — 7 °C. Возможна гололедица.

19 ноября ночью и днем температура воздуха составит — 1… — 6 °C, местами возможен небольшой снег.

По предварительным данным, в выходные дни в республике будет снежно и тепло.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области 16 ноября прогнозируют усиление северного ветра, на дорогах ожидается гололедица. В Татарии ночью и днем 16 ноября на дорогах ожидается гололедица. Днем возможен сильный юго-западный ветер порывами до 20 м/с. Вероятна кратковременная метель с ухудшением видимости до 1−2 км.

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