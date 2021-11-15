Москва, , 21:54 — REGNUM Польские пограничники крайне жёстко обходятся с мигрантами, которые пытаются попасть в ЕС с территории Белоруссии. Об этом заявил 15 ноября в телефонном разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном президент РФ Владимир Путин, сообщили в пресс-службе Кремля.

Мигранты Ggia

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Обсуждая тему миграционного кризиса на границе Белоруссии, президент России «привлёк внимание, в частности, к крайне жёсткому обращению польских пограничников с беженцами». Он сообщил Макрону, что контактирует с белорусским президентом Александром Лукашенко по этой ситуации.

Российский президент подчеркнул в разговоре с французским коллегой «целесообразность обсуждения возникших проблем напрямую между руководством стран ЕС и Белоруссии».

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