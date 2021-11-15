Севилья, Испания, 15 ноября, 2021, 21:51 — ИА Регнум. 15 ноября президент «Севильи» Хосе Кастро сообщил, что клуб не намерен возвращать 31-летнего таранного форварда Люка Де Йонг из аренды в «Барселону»: «На данный момент мы не рассматриваем возможность возвращения Люка Де Йонга в январе», — цитирует Кастро журналист Фабрицио Романо.

Doha Stadium Plus Qatar Главный тренер «Барселоны» Хави

Аренда Люка Де Йонга в августе 2021 года была инициативой бывшего главного тренера «сине-гранатовых» Рональда Кумана. После отставки нидерландского специалиста потребность клуба в услугах Де Йонга отпала. Также на форварда не рассчитывает новым главный тренер команды Хави.

В текущем сезоне Люк Де Йонг принял участие в девяти матчах за «Барселону» во всех турнирах, в которых отметился лишь одним забитым мячом в ворота «Леванте».