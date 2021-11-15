Архангельск, 15 ноября 2021, 21:47 — REGNUM Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский выразил сомнение, что проекты по благоустройству областного центра будут исполнены в срок. Об этом он заявил на совещании в региональном правительстве, сообщает пресс-служба ведомства.
Речь идет об объектах, на которые администрации муниципального образования было выделено дополнительное финансирование в объеме 175 млн рублей. Цыбульский указал на то, что руководство городской администрации недостаточно эффективно осуществляет контроль за объектами, на которых ведутся работы.
Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельске при благоустройстве Никольского сквера в Соломбальском округе использовали тротуарную плитку, которая стоит в два раза дешевле, чем указано в проекте.