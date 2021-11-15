Архангельск, , 21:47 — REGNUM Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский выразил сомнение, что проекты по благоустройству областного центра будут исполнены в срок. Об этом он заявил на совещании в региональном правительстве, сообщает пресс-служба ведомства.

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Речь идет об объектах, на которые администрации муниципального образования было выделено дополнительное финансирование в объеме 175 млн рублей. Цыбульский указал на то, что руководство городской администрации недостаточно эффективно осуществляет контроль за объектами, на которых ведутся работы.

«Я каждый день перед работой смотрю, как идут работы на этих объектах. И вижу одних и тех же людей, которые перемещаются с одного объекта на другой. Почему подрядчик не работает в выходные? Как это возможно, когда он не успевает выполнить работу, и контракты практически сорваны? Вы так и не заставили его вывести на объекты дополнительных людей», — обратился Цыбульский к представителю городской администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельске при благоустройстве Никольского сквера в Соломбальском округе использовали тротуарную плитку, которая стоит в два раза дешевле, чем указано в проекте.