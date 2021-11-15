Вашингтон, 15 ноября, 2021, 21:45 — ИА Регнум. В США создан ударный дрон, способный нести вооружение, обеспечивающее ему беспрецедентную огневую мощь в своём классе, сообщает 15 ноября журнал Breaking Defense со ссылкой на неназванные источники.

U.S. Air Force Дрон

Издание утверждает, что новый беспилотник, созданный компанией General Atomics, пока что не имеет названия, но способен нести до 16 ракет Hellfire, что вдвое превышает вес боевой нагрузки самого крупного ударного БПЛА MQ-1C Gray Eagle.

Его изображения пока засекречены, но издание утверждает, что новый дрон совершил свой первый испытательный полет этим летом на полигоне Desert Horizon в пустыне Мохаве.

При создании беспилотника применены новые технологии, позволяющие ему действовать в сложных условиях. Кроме того, дрон может работать с взлётно-посадочных полос длиной всего 250 метров, включая грунтовые дороги, палубы судов и даже сухие русла рек.

В компании General Atomics отказываются комментировать эту информацию, однако известно, что компания участвует в программе создания беспилотника, способного запускаться с борта тяжелого бомбардировщика или транспортного самолёта.