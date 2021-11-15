Тирана, , 21:54 — REGNUM В Албании за сутки в результате обследования 2587 человек выявили 194 новых случая заражения коронавирусом, скончались в стране семь пациентов с COVID-19, выздоровели ещё 190 пациентов. Об этом сообщило вечером 15 ноября министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Крепость Петрела, Тирана ShkelzenRexha

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По последним данным, всего с начала пандемии в Албании было выявлено 193 269 случаев заражения коронавирусом, 181 839 человек излечились, скончались 2997 пациентов с COVID-19.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 8433, из них около половины — 4449 — приходится на Тирану. На стационарном лечении находятся 172 пациента. Если в соседнем Косово ситуация с коронавирусом стабилизировалась, в Албании число смертей за последний месяц возросло.

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