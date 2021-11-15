Барселона, Испания, , 21:43 — REGNUM 15 ноября «Барселона» представила 38-летнего бразильского флангового атакующего полузащитника Дани Алвеса в качестве нового подписания каталонского клуба. Алвес стал самым возрастным игроком, которого когда-либо подписывали «сине-гранатовые» (38 лет и 6 месяцев).

Дани Алвес Sport-xl.org

Также сообщается, что зарплата Дани Алвеса по однолетнему контракту станет самой маленькой среди игроков основной команды.

Возвращение Дани Алвеса в систему «сине-гранатовых» было инициативой нового главного тренера Хави. Также Хави намерен вернуть в клуб Карлеса Пуйоля.

Дани Алвес вернулся в «Барселону» спустя пять лет после ухода из каталонской команды 1 июля 2016 года в туринский «Ювентус» на правах свободного агента.

Последние два года бразильский защитник выступал за «Сан-Паулу», в составе которого принял участие в 56-ти матчах чемпионата, в которых отметился тремя забитыми мячами и шестью результативными передачами. Летом 2021 года Алвес разорвал с «Сан-Паулу» контракт из-за задолженностей клуба перед футболистом по зарплате.