Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии, , 21:38 — REGNUM Один из основателей легендарной ливерпульской четверки «The Beatles» Пол Маккартни рассказал о своем впечатлении от нового документального фильма «The Beatles: Get Back», снятого режиссером Питером Джексоном. Об этом информирует портал NME.

The Beatles

«Я скажу вам, что это потрясающий фильм, он показывает, как мы вчетвером веселимся», — сказал Маккартни. «Это было очень приятно для меня. Для меня это была одна из важных вещей в «The Beatles» — мы могли рассмешить друг друга». На вопрос, изменило ли это его восприятие распада группы, он ответил: «Определенно да. И на кадрах есть доказательства. Потому что я купился на темную сторону распада «The Beatles» и подумал: «Боже, я виноват».

Трехсерийный фильм, который выйдет на Disney+ в конце этого месяца, посвящен созданию последнего студийного альбома группы «Let It Be» и в заключении полностью показывает их заключительный концерт в качестве группы на лондонской крыше Сэвил-Роу.