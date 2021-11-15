Норидж, Великобритания, , 21:36 — REGNUM «Норвич Сити» объявил о назначении 50-летнего английского специалиста Дина Смита на пост нового главного тренера основной команды. Соглашение рассчитано на два с половиной года. Ассистентом Смита в новой команде станет Крейг Шекспир, работавший ранее с Дином Смитом в «Астон Вилле».

Фрэнк Лэмпард Chelseafc.com

Ранее сообщалось, что на пост главного тренера «Норвич Сити», помимо Дина Смита, рассматривался экс-тренер и игрок лондонского «Челси» Фрэнки Лэмпард.

После одиннадцати сыгранных туров «Норвич Сити», одержав лишь одну победу и набрав пять очков, занимает последнее двадцатое место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги сезона 2021/22.