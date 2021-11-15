Минск, , 21:33 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко и исполняющая обязанности федерального канцлера Германии Ангела Меркель провели телефонные переговоры, сообщает 15 ноября пресс-служба белорусского президента.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечено, что прежде всего обсуждалась ситуация с мигрантами на границах Белоруссии с Польшей, Литвой и Латвией.

Подробно были затронуты варианты решения миграционной проблемы и перспективы недопущения эскалации ситуации, сложившейся с мигрантами на границе.

Также обсуждались вопросы гуманитарной поддержки мигрантов.

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