Париж, , 21:35 — REGNUM Миграционный кризис на границе Белоруссии с её западными соседями обсудили 15 ноября в ходе телефонных переговоров российский и французский президенты Владимир Путин и Эммануэль Макрон, сообщает Agence France-Presse.

Владимир Путин и Эммануэль Макрон Kremlin.ru

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По мнению глав государств, ситуация с мигрантами требует скорейшего разрешения. Недопустимо, чтобы кризис перерос в применение силы.

Также Путин и Макрон обсудили ряд других вопросов, в том числе ситуацию на Украине и обстановку в Чёрном море, а также урегулирование в Ливии и проблемы Мали.

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