Вильярреаль, Испания, , 21:32 — REGNUM 15 ноября «Вильярреал» на своем официальном сайте сообщил, что клуб заключил с 19-летним защитником сборной Испании Ереми Пино новый шестилетний контракт до конца сезона 2026/27.

В текущем сезоне Ереми Пино принял участие в пятнадцати матчах за «желтую субмарину» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами. В составе сборной Испании Пино дважды выходил на замену в матчах Лиги наций УЕФА.

Ереми Пино перешел в Вильярреал» 1 июля 2019 года из «Роды» на правах свободного агента. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает испанского защитника в 30 миллионов евро.