Скопье, 15 ноября 2021, 21:39 — REGNUM В Северной Македонии 15 ноября в результате обследования 1483 образцов было выявлено 172 новых носителя коронавируса, 381 пациент выздоровел. За сутки в стране скончались девять больных COVID-19.
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Каждые три дня в стране с двухмиллионным населением умирает свыше 50 человек с коронавирусной инфекцией.
В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране было выявлено 209 499 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 7337, 193 781 пациент выздоровел. Активных случаев заражения насчитывается 8331.
Вакцинацию от COVID-19 прошло менее 50% взрослого населения Северной Македонии.
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