15 ноября 2021 | Время чтения 4 мин

«Делай, как я говорю, но не бери с меня пример». Британцы обсудили в Twitter выступление премьер-министра Бориса Джонсона на пресс-конференции по COVID-19, где он заявил, что носит маски.

Джейн Спай, , 22:29 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил на пресс-конференции, посвящённой COVID-19. Политик заявил, что не исключает рождественского локдауна, и призвал людей к вакцинации и ношению масок.

Борис Джонсон No 10 Downing Street

«Я надеваю маску всегда, когда этого требуют правила, и я призываю всех остальных делать так же. В последнее время люди стали чаще видеть меня в средствах индивидуальной защиты для лица, в связи с тем, что количество новых случаев заражения в Великобритании растёт. Я считаю, что это ответственный подход, и я продолжу так делать. И вот что мы ещё продолжим делать, мы продолжим полагаться на здравый смысл людей, на их чувство ответственности перед собой и другими. Очевидно, что в закрытых местах, где вы встречаетесь с людьми, с которыми вы обычно не встречаетесь, вы должны надевать маску. Такой совет мы вам дадим», — сказал премьер-министр.

Некоторые пользователи поделились результатами своих наблюдений, отметив, что в целом маски носят, но не там, где очень надо. Они не верят, что заявления премьер-министра повлияют на поведение людей.

«Я провел более 20 месяцев в глухой местности, где около 50−60 процентов населения носят маски, вчера выбрался в город, внутри магазинов в лучшем случае пять процентов соблюдают масочный режим. Не уверен, что это заявление хоть что-то изменит», — написал @ckilby01.

Борис Джонсон No 10 Downing Street

Ряд пользователей отметили, что Борис Джонсон сам нарушает правила и не может внятно определить, где стоит носить маску, а где от нее отказаться. По их мнению, фраза «места, где вы встречаете людей, которых вы обычно не встречаете» слишком непонятна.

«Во-первых, есть доказательства того, что он не надевает маску везде, где того требуют правила. Во-вторых, за предписанием о «людях, которых вы обычно встречаете» ничего не стоит. Отвратительный посыл и непостоянное поведение», — оценил @JigsawLearning.

«С людьми, с которыми вы обычно не проводите время, это такое опасное выражение», — прокомментировал @michellepross18.

Многие комментаторы напомнили о визите Бориса Джонсона в одну из британских больниц, где его три раза попросили не снимать маску, тем не менее на фотографиях он был без маски.

«Все посетители в больнице Нортамберленда должны надевать маски. Это слова руководства больницы, которые последовали после вопросов о противоречивом визите Бориса Джонсона в больницу Хэксам», — написал @Mel80361717.

«Кроме посещения больниц», — отметил @6rawlies.

«Правила, как оказалось, не применяются к элите Даунинг-стрит. Не только в парламенте с компанейским, братским духом Риса-Могга (Джейкоб Рис-Могг — лидер палаты общин — прим. Д.С.), а теперь еще и в Национальной службе здравоохранения правила нарушает. «Пациенты, сотрудники и посетители национальной службы здравоохранения обязаны продолжать носить маски в организациях здравоохранения», — написал @HKofGuildford.

«Поэтому мы видели картинки Бориса Джонсона, как он недавно посещает больницу без маски, когда весь персонал был в масках?» — поинтересовался @williamjbrown.

В комментариях добавили, что на пресс-конференции Джонсон противоречит сам себе, он находится в закрытом пространстве с людьми, с которыми он обычно не встречается, тем не менее маску не надевает.

«Он что, с Крисом Уитти (главный врач Великобритании — прим. Д.С.) и журналистами живет?» — спросил @michellepross18.

«Но в закрытом зале для брифинга никто не соответствует критерию. Хорошо сработано», — прокомментировал @Minghowriter.

«Почему никто из журналистов на брифингах не надевает масок?» — спросил @davidbaxter 1 .

Часть пользователей вспомнила о том, что Джонсона поймали без маски на недавно завершившемся климатическом саммите ООН, спящим, так что он вновь соврал.

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«Он опять врет, он не надевал маску ни в больнице, ни на COP26, сидя рядом с Дэвидом Аттенборо, и во время вопросов в парламенте», — написал @mark90000548.

Борис Джонсон No 10 Downing Street

«Мне кажется, в этот момент ему хотелось, чтобы он надел маску в тот раз на COP26!» — предположил @GlynisSpencer.

«За исключением климатических вечеринок, где и вакцинация не обязательна», — добавил @skawt13.

Некоторые комментаторы считают неправильным то, что сначала Джонсон отменил масочный режим, а теперь советует всем носить маски.

«Ты сам отменил те правила, которые, как ты говоришь, мы должны соблюдать…» — напомнил @JonKail1.

«Почему тогда не сделать правило принудительным?» — спросил @johncbarnes11.

Среди пользователей есть те, кто считает, что Джонсон надевает маску только для того, чтобы не выглядеть в глазах британцев еще хуже.

«Он начал чаще носить маску только потому, что его советники так ему сказали. Иначе он потеряет общественную поддержку», — предположила @Angela68060318.