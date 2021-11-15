Йошкар-Ола, 15 ноября, 2021, 21:23 — ИА Регнум. В Йошкар-Оле сдали в эксплуатацию новое здание автовокзала. Объект начнет функционировать с января 2022 года, сообщает пресс-служба правительства Марий Эл.

Пресс-служба правительства Марий Эл Автовокзал Йошкар-Олы

Это одноэтажное здание площадью около 850 кв. метров, фасад автовокзала оформлен в национальной цветовой гамме. На территории комплекса расположены перроны, площадка для междугородних и пригородных автобусов на 40 транспортных средств, парковка для личного транспорта на 26 машино-мест. Аналогичный проект ранее был реализован в Нижнем Новгороде.

В настоящее время проводятся мероприятия для постановки здания на кадастровый учет, получению заключения о соответствии автовокзала необходимым требованиям, внесению в реестр остановочных пунктов по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок и прохождению процедуры категорирования объекта транспортной инфраструктуры. Кроме того, продолжаются конкурсы на поставку мебели, которая будет установлена в ближайшее время.

Новый автовокзал построен в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития республики.

Как сообщало ИА REGNUM, новое здание построено в микрорайоне «Театральный» Йошкар-Олы. Планировалось, что строительство будут завершено до конца 2021 года. Стоимость контракта на выполнение работ по строительству здания составила 100 млн рублей. Работы начались в июне текущего года.

В настоящее время межрегиональное автобусное сообщение из Йошкар-Олы организовано более чем по 20 направлениям.

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