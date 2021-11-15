15 ноября 2021 | Время чтения 4 мин

Правительство рассматривает внесенное ОАО «РЖД» предложение о повышении с 2022 года тарифов на перевозки – на 4,3% для пассажиров и на 5,8% для грузоотправителей. Если увеличение тарифа на пассажирские перевозки не вызывает вопросов, поскольку соответствует уровню прогнозной инфляции, то со стороны грузоотправителей можно столкнуться с определенным сопротивлением.

Сергей Тарасов, , 21:45 — REGNUM Ряд производителей уже высказывались против роста. По мнению экспертов, предложение РЖД выглядит вполне своевременным, так как на фоне общего роста цен станет незаметным для большинства клиентов, но позволит компании, хоть и частично, компенсировать затраты на закупку основных материалов, необходимых для модернизации инфраструктуры.

Вадим Анохин Вадим Анохин

Повышение тарифов — вынужденная мера, как неоднократно объясняли в монополии. Она обусловлена прежде всего необходимостью исполнения Долгосрочной программы развития компании, утвержденной в 2019 году правительством РФ и рассчитанной до 2025 года. Основные ее пункты — совершенствование имеющейся железнодорожной инфраструктуры и строительство новой. В инвестпрограмме на ближайшие 3 года уже наблюдается финансовая дыра почти в 1 трлн рублей. Возвращение к теме дополнительной индексации своевременно, поскольку этот год, несмотря на сложности с эпидобстановкой, показал рост производства в ряде отраслей и как следствие увеличение прибылей от промышленного экспорта.

Так, выросли цены, причем больше допандемийных значений, на продукцию металлургических предприятий — сталь, алюминий, никель, медь и другую, которую в том числе закупают и РЖД. За первые девять месяцев этого года выручка ММК, например, выросла на 86,5%. На 5% больше прошлогоднего уровня, как прогнозирует Минэнерго, вырастут по итогам 2021 года продажи энергетического угля. Из них на 7,5% — в направлении европейских стран, на 3% — государств Азиатско-Тихоокеанского региона. В отличие от металлургов, товары которых относятся к третьему классу и перевозятся по повышенному тарифу, угольщикам транспортировки по железной дороге субсидируются государством. Подсчитанный в этом году объем перекрестного субсидирования составил примерно 150 млрд рублей или 15% от доходов РЖД, и это в предпиковый сезон.

Кроме того, ввиду значительного удорожания услуг морских перевозок железнодорожные стали более привлекательны для транзита товаров. С начала года поток грузов по сети из Китая в Европу вырос почти на 50%, и производители уже высказывают недовольство задержками в пути. Несмотря на то, что данные проблемы наблюдаются только на территории Европы, нагрузка на российскую сеть тоже ощутимая. Тем не менее в РЖД умудряются не останавливать работы по строительству и ремонту и оперативно решать ситуации с ростом грузопотока, обусловленным как увеличивающимися объемами производства, так и проблемами с другими видами транспорта. Как с недавними задержками социально значимых товаров отдаленным районам Дальнего Востока, причиной которых стало не совсем добросовестное отношение ряда транспортных компаний, не потрудившихся вовремя зафрахтовать дополнительные суда.

В связи с тем, что отправители грузов стали отдавать предпочтение железной дороге, в РЖД предлагают доиндексировать тарифы на перевозку контейнеров на 4,75%. В компании считают, что это не повлияет негативно на объемы транспортировок, т.к. ранее, когда контейнерные операторы получили преимущество над перевозчиками вагонами и полувагонами, разрыв между ними достиг 16,5% в пользу первых. На улучшение показателей также повлияло повышение технологичности контейнерных перевозок — РЖД обеспечили скорость доставки 1100 км в сутки, при том что тариф рассчитывался исходя из скорости вдвое меньше.

Не выдерживает критики и аргумент о необходимости дальнейших скидок для операторов, использующих инновационные вагоны. Во-первых, за то время, что действуют льготы, прошел срок полезного использования. Во-вторых, заявленные экономические эффекты остаются только в прибылях операторов — скидка составляет 8 млрд рублей в год. Средства небольшие по сравнению с объемами инвестпрограммы РЖД, но в сумме с другими льготами, предоставляемыми перевозчиком, с минусом расходов на растущие в цене материалы на модернизацию, могли бы принести существенную экономию государству. Именно оно в конечном итоге берет на себя расходы на преобразование инфраструктуры.

Президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин уверен, что «значительная часть грузоотправителей не заметит увеличения тарифов». Он ссылается на прогнозы, согласно которым «расходы на транспортировку товаров в следующем году будут ниже средних показателей за последние три года». «Государство заинтересовано как в увеличении налоговых отчислений от экспорта, так и в создании условий для стабильной работы предприятий, которую в том числе обеспечивает монополия», — сказал он. При этом Павел Иванкин не согласен с тем, что, как утверждают некоторые участники рынка, отставание от сроков, установленных в Долгосрочной программе развития железнодорожной сети, — вина РЖД. По его словам, при принятии документа невозможно было учесть всех факторов, влияющих на его исполнение, в том числе «изменения конъюнктуры рынка расходных материалов, а также ограничений, вызванных пандемией».