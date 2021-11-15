Брюссель, , 21:15 — REGNUM «Нормандский формат» на уровне глава МИД должен быть сохранён. В общем мнении на эту тему сошлись в ходе переговоров в Брюсселе министры иностранных дел Германии, Франции и Украины, сообщил 15 ноября глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба.

Принципиальная позиция Цитата из м/ф «Маугли». Реж. Роман Давыдов. 1973. СССР

Он заявил, что на встрече в Брюсселе, где он обсуждал с германским и французским коллегами ситуацию в Донбассе, было решено, «что «нормандский формат» на уровне министров иностранных дел должен быть сохранён».

Сергея] Лаврова и провели откровенный и предметный разговор». Кулеба «Мы продолжим работать над тем, чтоб состоялась четырехсторонняя встреча, чтобы мы сели с Россией в лице министра [иностранных дели провели откровенный и предметный разговор».

Он признал, что без участия Москвы переговоры бессмысленны. Кулеба уточнил, что нынешняя встреча (состоявшаяся на полях саммита ЕС уровня глав МИД) прошла по инициативе его западных коллег.

Читайте ранее в этом сюжете: Россию не устраивает проект встречи глав МИД «нормандской четверки»