Брюссель, 15 ноября, 2021, 21:15 — ИА Регнум. «Нормандский формат» на уровне глава МИД должен быть сохранён. В общем мнении на эту тему сошлись в ходе переговоров в Брюсселе министры иностранных дел Германии, Франции и Украины, сообщил 15 ноября глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба.

Цитата из м/ф «Маугли». Реж. Роман Давыдов. 1973. СССР Принципиальная позиция

Он заявил, что на встрече в Брюсселе, где он обсуждал с германским и французским коллегами ситуацию в Донбассе, было решено, «что «нормандский формат» на уровне министров иностранных дел должен быть сохранён».

Сергея] Лаврова и провели откровенный и предметный разговор». Кулеба «Мы продолжим работать над тем, чтоб состоялась четырехсторонняя встреча, чтобы мы сели с Россией в лице министра [иностранных дели провели откровенный и предметный разговор».

Он признал, что без участия Москвы переговоры бессмысленны. Кулеба уточнил, что нынешняя встреча (состоявшаяся на полях саммита ЕС уровня глав МИД) прошла по инициативе его западных коллег.