Киев, 15 ноября, 2021, 21:11 — ИА Регнум. Указ президента России Владимира Путина о мерах по гуманитарной и экономической поддержке республик Донбасса противоречит Минским договоренностям, заявил 15 ноября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По его словам, он ждет от Франции и Германии осуждения этих мер Москвы.

«Я также проинформировал коллег об указе Путина, который вышел буквально сегодня и, по сути, говорит о дальнейшей экономической интеграции отдельных районов Донецкой и Луганской областей, временно оккупированных территорий Украины, в экономику РФ. Мы ждем осуждения этого указа, потому что он явно противоречит букве и духу Минских договоренностей», — заявил Кулеба на пресс-конференции по итогам встречи с главами МИД Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом.

Его общение с представителями прессы транслировалось на странице украинского МИД в Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября президент России Владимир Путин подписал указ о признании сертификатов ДНР и ЛНР на произведенные в республиках товары, а также о допуске этой продукции на рынок России и в сферу муниципальных и государственных закупок.

Кроме того, указом отменяются экспортные и импортные квоты для товарооборота между Россией, ДНР и ЛНР.

Отмечено, что эти меры направлены на гуманитарную поддержку народа Донбасса и будут действовать до окончательного политического урегулирования.