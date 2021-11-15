Йошкар-Ола, 15 ноября, 2021, 20:56 — ИА Регнум. На повышение качества оказания социальных услуг и обеспечение санитарной, пожарной безопасности детского дома-интерната «Солнышко» в Марий Эл направят 6 млн рублей. Соответствующий документ подписал глава республики Александр Евстифеев.

Пресс-служба правительства Марий Эл Дом-интернат «Солнышко»

Так, на указанные средства деревянные оконные блоки будут заменены на окна ПВХ, будет проведет ремонт помещений медицинского блока и систем электроснабжения. Также планируется приобретение кухонного оборудования, оборудования для прачечной, а также коррекционно-развивающего и медицинского оборудования.

ИА REGNUM напоминает, детский дом-интернат «Солнышко» рассчитан на проживание 200 детей. Сейчас в нем находятся 170 воспитанников, в числе которых 14 детей-сирот и 36 детей, оставшихся без попечения родителей. У всех воспитанников интерната имеются интеллектуальные нарушения.

Летом в интернате был завершен ремонт обеденного зала, производственных цехов и спортивного зала. В 2020 году на эти цели были выделено 1,5 млн рублей.