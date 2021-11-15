Варшава, , 20:56 — REGNUM Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Североатлантический альянс должен предпринять конкретные действия для разрешения миграционного кризиса, сложившегося на границе Польши с Белоруссией, сообщает 15 ноября Handelsblatt.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

При этом Моравецкий рассказал, что Польша совместно с Латвией и Литвой уже обсуждает возможность требования консультаций альянса в соответствии со статьёй №4 договора НАТО.

По утверждению властей Польши, 14 ноября несколько десятков мигрантов прорвались через пограничное заграждение.

Как сообщало ИА REGNUM, с 8 ноября на территории Белоруссии у заграждений на границе Польши скопилось свыше двух тыс. мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока, пытающихся нелегально пройти в Евросоюз.

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