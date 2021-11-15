Киев, 15 ноября 2021, 20:53 — REGNUM Участие «Нафтогаза» в сертификации Nord Stream AG (оператор «Северного потока — 2») анонсировал 15 ноября в своём видеообращении в Facebook глава украинской компании Юрий Витренко.
По его словам, соответствующее решение принято BNetzA — Федеральным сетевым агентством Германии.
Киев, будучи допущенным до сертификации, планирует доказывать, что Nord Stream AG «не может быть сертифицирован без полного его соответствия европейскому энергетическому законодательству», отмечает украинский функционер.
Добавим, о том, что Киев будет всячески только затягивать сертификацию Nord Stream AG, а значит, и запуск СП-2, заявляют в Германии. Позиция Украины находит одобрение в США и Великобритании.
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