Киев, , 20:53 — REGNUM Участие «Нафтогаза» в сертификации Nord Stream AG (оператор «Северного потока — 2») анонсировал 15 ноября в своём видеообращении в Facebook глава украинской компании Юрий Витренко.

Указания с Украины Цитата из к/ф «Свадьба в Малиновке». Реж. Андрей Тутышкин. 1967. СССР

По его словам, соответствующее решение принято BNetzA — Федеральным сетевым агентством Германии.

Киев, будучи допущенным до сертификации, планирует доказывать, что Nord Stream AG «не может быть сертифицирован без полного его соответствия европейскому энергетическому законодательству», отмечает украинский функционер.

Добавим, о том, что Киев будет всячески только затягивать сертификацию Nord Stream AG, а значит, и запуск СП-2, заявляют в Германии. Позиция Украины находит одобрение в США и Великобритании.

Читайте ранее в этом сюжете: В ФРГ сочли ненужным участие Украины в сертификации «Северного потока — 2»