15 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

Елизавета Коробова, , 21:32 — REGNUM Заявление депутата Верховной рады от украинской партии «Батькивщины», первого замглавы комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексея Кучеренко о том, что президент Украины Владимир Зеленский неадекватно воспринимает ситуацию, происходящую в стране в области энергетики, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 15 ноября в социальной сети Facebook.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Засомневались? Кажется? Раз кажется, то лучше перекрестись. У украинцев сомнения появились чересчур поздно, то есть у них смысловые процессы почему-то запаздывают в значительной степени. Мы же им это уже которой год говорим», — пишет Anton M.

Многие пользователи пришли к выводу, что о неадекватности президента Украины начинают говорить уже, судя по всему, все, потому что его состояние и поведение в последнее время начинает вызывать реальные опасения.

«А где вы все были, когда этот клоун страну в крови утапливал? Очнулись они… выборы что ли скоро будут? Всем и так понятно, что Зеленский — сумасшедший президент, неспособный адекватно руководить страной. От него избавляться народу Украины нужно как можно скорее иначе всё, конец этому государству», — предупреждает Михаил М.

Владимир Зеленский в окопе. Донбасс President.gov.ua

Некоторые комментаторы отметили, что за такого «неадекватного» президента тем не менее проголосовала большая часть народа Украины.

«А что с адекватностью тогда у 73% процентов населения, которые за комика голосовали? Адекватность там, что, не в моде на территории всего государства?» — задаётся вопросом Милена В.

Часть людей считает, что Зеленского избрали в качестве противовеса экс-главе государства Петру Порошенко, но оказалось, что с каждым новым президентом Украина становится только безумнее.

«Ну тут надо вспомнить, что за Зеленского голосовали в пику Порошенко, который был той ещё кровожадной тушей. Но, видимо, никто даже и представить не мог, что этот карлик может оказаться круче своего предшественника. Реально, какой-то цирк с уродцами», — отмечает Валентин Р.

«Украину целенаправленно разваливали на протяжении всех 30 лет. За этот период не было ни лучших, ни худших. Все их президенты — продавшиеся и допродающие страну барыги. Слово демократия прошло слева или справа от Украины, не задев ее даже по касательной. Очень жалко народ, от него здесь ровным счётом ничего не зависит», — поделилась своим мнением Ольга О.

Энергетика Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

Ряд пользователей указывает на то, что судьба Зеленского представляется уже далеко незавидной, ведь фамилия сегодняшнего президента Украины уже завтра может оказаться в списке заключённых, либо в некрологе.

«Да причём здесь адекватность? Человек просто дрожит от страха. Видно, понял, что его сливают в осадок и защиты ждать неоткуда. Ему грозит тюрьма или смерть, он это видит, вот и ведёт себя таким образом», — считает Николай Б.

Напомним, 14 ноября депутат Верховной рады от украинской партии «Батькивщины», первый замглавы комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко заявил в эфире телеканала «Украина 24» о том, что президент Украины Владимир Зеленский неадекватно воспринимает ситуацию, происходящую в стране в области энергетики. Ранее украинский лидер пригрозил своим олигархам «адским периодом» в случае, если они продолжат играть в «искусственный дефицит» энергоресурсов.