Сыктывкар, , 20:42 — REGNUM Республика Коми вышла на плато по заболеваемости ковидом. Об этом в ходе своего видеообращения сообщил глава региона Владимир Уйба.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Движения на снижение нет. Мы вышли на плато и замерли. Еще раз напомню, это происходит, когда большое количество людей находятся в контакте, заражаются и дают постоянный прирост. Ничего не меняется у нас и по городам — прирост дают Сыктывкар, Воркута, Ухта, Усинск и Сосногорск», — отметил Уйба.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в республике было выявлено 383 носителя коронавируса.