Нью-Йорк, США, , 20:37 — REGNUM В сеть выложили очередной трейлер будущего фильма «Аббатство Даунтон: Новая эра». Ролик был опубликован 15 ноября на YouTube-канале кинокомпании Focus Features.

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В новом видео авторы картины намекнули, что с момента окончания оригинального сериала жизнь обитателей Аббатства Даунтон изменилась к лучшему. В кадре, в частности, появляется вдовствующая графиня Вайолет Кроули (Мэгги Смит), которая теперь владеет «виллой на юге Франции». В конце ролика она желает собеседникам спокойной ночи и говорит, что даёт им возможность обсудить секреты её «таинственного прошлого».

Напомним, премьера фильма «Аббатство Даунтон: Новая эра» запланирована на 18 марта 2022 года. Снимает его режиссёр Саймон Кёртис на основе сценария Джулиана Феллоуза.

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