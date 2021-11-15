Москва, , 20:34 — REGNUM Новый российский художественный фильм о войне в Сирии «Небо», выходящий на экраны, смог показать мужество и самоотверженность российских военных, заявил 15 ноября министр обороны России Сергей Шойгу на презентации кинокартины.

ВКС России в Сирии Минобороны России

Министр обороны России рассказал, что консультантами на съёмках этого фильма были специалисты Воздушно-космических сил (ВКС), Сил специальных операций (ССО), и они остались довольны результатами, отметив высокую достоверность фильма «Небо».

"Главное, что удалось показать, — это мужество, самоотверженность наших военных летчиков, наших военнослужащих, сегодняшних офицеров, да и не только офицеров российской армии», — заявил Шойгу.

«Это очень и очень достойная работа, работа, которая основана на реальных событиях», — добавил он.

Напомним, на сегодняшний день «Небо» является единственным фильмом, рассказывающим об одном из эпизодов войны в Сирии.

Первый художественный фильм о контртеррористической военной операции России в Сирии снят при поддержке министерства обороны.

Сюжет фильма основан на реальных событиях, когда в начале российской военной операции в Сирии, 24 ноября 2015 года, фронтовой бомбардировщик Су-24 ВКС России был сбит турецким истребителем. Экипаж — Олег Пешков и Константин Мурахтин — успел катапультироваться из горящего самолёта. Штурман Константин Мурахтин был эвакуирован, а Пешков, спускавшийся с парашютом, был расстрелян в воздухе.

Кроме того, в ходе операции по спасению лётчиков погиб 29-летний морской пехотинец Александр Позынич.

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