Стокгольм, , 20:29 — REGNUM В сериале «Сомнительный убийца» создатели предположили, что убийца премьер-министра Швеции Улофа Пальме является Стиг Энгстрём. Родственники как Энгстрёма, так и человека, известного как коллекционер оружия, резко критиковали сюжет. Теперь на платформу Netflix и создателей сериала подали жалобу канцлеру юстиции. Об этом 15 ноября сообщил телеканал SVT.

Улоф Пальме Ministry of the Presidency. Government of Spain

Создатели сериала не оставляют никаких сомнений у зрителей, всячески подчеркивая, что Энгстрём убил Улофа Пальме. Продюсеры подчеркивают, что это сюжет вымышленный, а каждую серию сопровождает специальная надпись.

В письменном комментарии для телеканала представители Netflix отметили, что сериал не претендует на достоверность, поскольку речь идет об экранизации романа Томаса Петтерссона «Сомнительный убийца».

Однако гражданин (его личность не раскрывается), который написал жалобу канцлеру юстиции, считает, что это не является оправданием.

Отметим, что канцлер юстиции является высшим советником правительства Швеции по всем юридическим вопросам. Улоф Пальме был застрелен 28 февраля 1986 года в центре Стокгольма.