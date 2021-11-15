Кольчугино, Владимирская область, 15 ноября, 2021, 20:22 — ИА Регнум. Во Владимирской области 14-летней жительнице города Кольчугино отказывали в выдаче паспорта из-за того, что у её матери не было сертификата о вакцинации от коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе аппарата регионального уполномоченного по правам человека.

Паспорт

У женщины двое несовершеннолетних детей. Старшей дочери исполнилось 14 лет, и ей нужно было получить паспорт. Младший ребенок в этой семье находится на грудном вскармливании, поэтому девочка сама подала заявление на получение паспорта в местном отделении МФЦ. Однако там её без законного представителя не смогли обслужить, а мать девочки не могла попасть в МФЦ, потому что у неё нет QR-кода о вакцинации от коронавируса.

Женщина обратилась к уполномоченному по правам человека во Владимирской области.

«Оставив на время за скобками личные мотивы главы семейства и её отношения с возможным вакцинированием, юристы аппарата регионального омбудсмена оперативно включились в решение проблемы с получением паспорта девочки. После обращения в районную миграционную службу вопрос решен положительно. Личное право юной гражданки восстановлено оперативно», — прокомментировали в ведомстве.