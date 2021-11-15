Стокгольм, 15 ноября, 2021, 20:28 — ИА Регнум. Инфляция в Швеции продолжает расти и сейчас находится на самом высоком уровне с осени 2008 года. Повышение цен в стране, связанное с ослаблением ограничений, может быть причиной роста показателя в прошлом месяце. Об этом 15 ноября сообщил телеканал SVT.

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Согласно последним данным Статистического управления Швеции, так называемая инфляция в октябре составила 3,1%. Это намного выше целевого показателя Риксбанка в 2,0%. Никогда с сентября 2008 года динамика цен в Швеции не была столь высокой.

Рост цен на электроэнергию внес наибольший вклад в рекордные 3,1% в октябре. Повышение цен на энергоносители также возымело серьезные последствия.

Отмечается, что если из статистики вычесть более высокие цены на энергоносители, уровень инфляции составит всего 1,8%.